Россия собирается отправить гумпомощь в Афганистан

Россия намеревается адресовать Афганистану партию гуманитарной помощи, в которую входят медикаменты, продовольствие и товары первой необходимости, о чем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«В скором времени собираемся направить афганским партнерам партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости», — сообщил министр в своем выступлении на встрече стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), проходящей в Тегеране.

Лавров не сообщил точную дату доставки гуманитарной помощи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что афганские татары предложили создать представительство Татарстана в Афганистане.