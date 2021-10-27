Афганские татары предложили создать представительство Татарстана в Афганистане

Благотворительный патриотический фонд мусульман готов на своей базе организовать представительство Татарстана в Афганистане для сохранения культурных особенностей афганских татар и оказания гуманитарной помощи и дальнейшего развития отношений между РТ и афганскими татарами. С такой инициативой на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» выступил генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

«Сейчас стране грозит гуманитарная катастрофа. Татары очень сильно страдают. Другим нациям помогают свои страны, а татары находятся в очень тяжелой ситуации. Они голодают, есть уже два случая смерти детей от голода. Впереди зима, шансы выжить есть не у всех. Постоянные боевые действия истощили запасы, США заблокировали банковскую систему. Вся надежда татар Афганистана сейчас на Татарстан. Необходимо срочно отправить им гуманитарную помощь. Для дальнейшего развития отношений между Татарстаном и Афганистаном, выходим с предложением к Президенту республики о создании представительства РТ. По его решению готовы организовать его на базе нашего фонда», — отметил спикер.

По его словам, в марте этого года Правительство Афганистана разрешило записывать в паспорта и свидетельства о рождении граждан национальность «татары», что стало большим достижением для всего татарского мира. Но в последнее время все чаще они записывают себя в другие национальности, чтобы получать гуманитарную помощь от других стран: Узбекистана, Таджикистана и других.

Хабибуллин призвал отправить из Татарстана татарам Афганистана муку, сахар и подсолнечное масло, чтобы люди могли себе приготовить хотя бы лепешки. При этом он подчеркнул, что патриотический фонд мусульман помогает семьям адресно, и вся поддержка поступит непосредственно в руки татарским семьям. При этом логистику внутри Афганистана они готовы взять на себя для обеспечения безопасности гуманитарной помощи.