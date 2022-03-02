«Россия – сильная страна»: завод им. Горького провел акцию в поддержку российской армии

Акция в поддержку российской армии и российского флота прошла сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького. Ее участниками стали работники предприятия.

«Я пришел, чтобы выразить свою гражданскую позицию в связи со спецоперацией, которую проводит наша армия под руководством Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин отдал такой приказ 24 февраля. К этому его побудило то, что на Донбассе и в Луганской Республике идет геноцид русского народа. Там более миллиона человек имеют гражданство России», — поделился с собравшимися своим видением ситуации начальник цеха №27 Александр Дозорнов.

Фото: © Михаил Захаров

Дозорнов трудится на заводе 40 лет, на судостроительное предприятие он пришел сразу после учебы в КАИ на должность инженера по подготовке производства.

По мнению начальника цеха, «НАТО по попустительству руководителей украинской хунты подошла к самой границе России». Подлетное время любой ракеты до Москвы составляет оттуда 15 минут, и сохранения подобных рисков допустить нельзя, объяснил он свое понимание причин операции на Украине.

Оратор также заверил, что работники Зеленодольского завода имени Горького полностью поддерживают российскую армию и Президента РФ.

«И самое последнее — Президент Украины объявил о выходе из соглашения по ядерному разоружению, он хочет создать ядерную бомбу. А это на Украине возможно, там пять электростанций, такое допустить невозможно», — добавил Дозорнов.

Фото: © Михаил Захаров

«Вводимые в отношении России санкции нас укрепят в своей правоте и силе», — убежден начальник цеха.

Военный комиссар Зеленодольска и Зеленодольского района подполковник Ильшат Паймурзин в свою очередь поблагодарил работников завода за неравнодушие к событиям, происходящим в мире, и участие в этой встрече.

«Россия в сегодняшних обстоятельствах не ставит цель захватить Украину. Принципиальная позиция нашего Президента заключается в том, что люди должны сами определиться, как это было с жителями Крыма и Севастополя в 2014 году. Украинский народ сам определится в выборе своей судьбы и найдет свою дорогу», — заявил военный комиссар.

Паймурзин также подчеркнул, что военнослужащие Татарстана с достоинством и честью выполняют свои воинские обязанности. В то же время работники крупнейшего и стратегически важного судостроительного предприятия России доблестно выполняют уже те задачи, что поставлены перед ними.

Фото: © Михаил Захаров

Затем выступил старший мастер цеха №18 Сергей Новиков. Он работает на предприятии более 17 лет. По его мнению, страна сейчас сильна и едина, поэтому она должна выдержать все санкции.

«Мы с вами помним бомбардировки, обстрелы городов Донбасса, где гибли мирные жители. Нас это тоже запросто может коснуться. Будет трудно, но Россия все выдержит, опираясь на собственные ресурсы и науку. Сейчас нам нужно держаться вместе, поддержать нашего Президента, военно-морской флот и российскую армию. Россия — великая и сильная страна», — сказал он.

Под конец акции от собравшихся представителей трудового коллектива пожелал высказаться председатель профсоюзного комитета — сотрудник цеха №18 Александр Астраханцев, который проработал на заводе 50 лет.

«Работники завода имени Горького поддерживают правильное решение Президента РФ. Все действия, которые сейчас происходят, верные», — заметил он.

По словам рабочего, заводчане поддерживают военных из Татарстана, которые сейчас выполняют свой воинский долг. Тем временем Зеленодольский завод имени Горького также вносит «определенную лепту в оборону страны».