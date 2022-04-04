Россия с 9 апреля открывает сухопутную границу с Китаем

С 9 апреля Россия снимает антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и КНР», — рассказали журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

С 30 марта Россия отменила введенные в пандемию Covid-19 ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией.