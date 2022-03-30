Россия 30 марта сняла ограничения на пересечение границ с Казахстаном и Монголией

С сегодняшнего дня Россия отменяет введенные в пандемию Covid-19 ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что снимаются ограничения для россиян на выезд в Казахстан и Монголию, а также ограничения для граждан Казахстана на въезд в РФ и иностранцев и лиц без гражданства на въезд из Монголии.

Режим был введен в марте 2022 года из-за распространения Covid-19. В сентябре 2020-го Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном, в декабре 2021-го — с Монголией.

Отмечается, что в Казахстан пока без разрешения через сухопутные пункты пропуска могут въехать только отдельные категории иностранцев. К примеру, аккредитованные в республике дипломаты, зарубежные делегации и сотрудники международных организаций. Без предъявления дополнительных оснований иностранные граждане могут въезжать в страну только воздушным путем.