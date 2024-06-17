Россия решила не участвовать в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

Россия более не будет участвовать в рассматриваемом Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) споре с Австралией и Нидерландами по делу о гибели в 2014 году малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«России не было представлено возможности полноценно участвовать в техническом расследовании СБН (Совета по вопросам безопасности Нидерландов — прим. Т-и), а его окончательные выводы содержат значительное число неточностей и нестыковок», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь относительно Совместной следственной группы (ССГ), состоявшей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в МИД заметили, что «в ее состав вошли государства не только прямо заинтересованные в результате расследования ввиду своей вовлеченности в инцидент, но и политически ангажированные против России».

В Министерстве иностранных дел также указали, что РФ не приглашали участвовать в ССГ, а ее просьба о включении в состав группы была отклонена в 2015 году.

К тому же, по мнению российских дипломатов, механизм разрешения Советом ICAO разногласий не может работать беспристрастно, так как представители государств — членов организации принимают решения на основании указаний своих правительств.

«В Совете <...> ICAO западники и их сателлиты пусть теперь разбираются друг с другом. Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними», — заключили в МИД.

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В 2018 году Совместная следственная группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», сбивший лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ.

Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», находившегося на поле под поселком Первомайский, которое контролировали сторонники Донецкой народной республики. Граждане России Игорь Гиркин (более известный под псевдонимом Игорь Стрелков) и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко оказались заочно приговорены к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов был оправдан. При этом суд не смог установить, кто именно принял решение открыть огонь.