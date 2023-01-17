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Политика
17 января 2023  17:10

Россия расширила список европейских чиновников, которым запрещен въезд в страну

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Российский МИД опубликовал заявление об ответных мерах на девятый пакет санкций, введенный Евросоюзом против РФ. В ведомстве отметили, что попытки ЕС оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры являются нелегитимными и подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН. 

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещён въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. 

Отмечается, что в стоп-лист входят руководство силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине, и руководство европейских государственных и коммерческих структур, которые выпускают и поставляют вооружение киевскому режиму. 

Кроме того, в список включены ряд депутатов Европарламента, и обычные граждане стран ЕС, замеченные в систематической публичной антироссийской риторике.

В конце 2022 года Евросоюз утвердил девятый пакет санкций, который включил в себя запрет на экспорт дронов и вещание некоторых российских телевизионных каналов.

#антироссийские санкции
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