Россия расширила список европейских чиновников, которым запрещен въезд в страну

Российский МИД опубликовал заявление об ответных мерах на девятый пакет санкций, введенный Евросоюзом против РФ. В ведомстве отметили, что попытки ЕС оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры являются нелегитимными и подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещён въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в стоп-лист входят руководство силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине, и руководство европейских государственных и коммерческих структур, которые выпускают и поставляют вооружение киевскому режиму.

Кроме того, в список включены ряд депутатов Европарламента, и обычные граждане стран ЕС, замеченные в систематической публичной антироссийской риторике.

В конце 2022 года Евросоюз утвердил девятый пакет санкций, который включил в себя запрет на экспорт дронов и вещание некоторых российских телевизионных каналов.