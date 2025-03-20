Россия проведет переговоры с США в Эр-Рияде без участия МИД

Представители МИД РФ не примут участия в российско-американских переговорах, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», – подчеркнула Захарова.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что встреча делегаций России и Америки назначена на 24 марта в Эр-Рияде. Основной темой станет возможная реализация инициативы по безопасности судоходства в Черном море. В переговорах примут участие председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.