Россия призвала США прекратить нагнетать напряженность вокруг Донбасса

Ряд заявлений США, касающихся отсутствия шагов по деэскалации на российско-украинской границе, а также возможных планов России вторгнуться в Киев из Белоруссии, нагнетают напряженность вокруг обстановки на юго-востоке Украины. В связи с этим посольство России в Штатах призвало Вашингтон «прекратить истерики», сообщается на странице диппредставительства в соцсети Facebook.

«Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать „горячие головы“ в Киеве к новым провокациям», — подчеркивается в сообщении.

В дипломатическом представительстве РФ в США в очередной раз подчеркнули, что у России нет планов нападения на другие страны, а перемещать войска по территории страны может на свое усмотрение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия будет лишь приветствовать, если США предпримут шаги для урегулирования ситуации на Украине.