Лавров: Россия будет приветствовать участие США в урегулировании ситуации на Украине

Россия будет лишь приветствовать участие США в украинском урегулировании, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с немецким коллегой. Он заметил, что Вашингтон имеет решающее влияние на киевские власти.

«Мы будем приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении (выполнения минских договоренностей — ред.), поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее он отметил, что Россия будет готова к любому исходу переговоров с США по гарантиям безопасности.