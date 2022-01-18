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Политика
18 января 2022  16:16

Лавров: Россия будет приветствовать участие США в урегулировании ситуации на Украине

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Россия будет лишь приветствовать участие США в украинском урегулировании, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с немецким коллегой. Он заметил, что Вашингтон имеет решающее влияние на киевские власти.

«Мы будем приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении (выполнения минских договоренностей — ред.), поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее он отметил, что Россия будет готова к любому исходу переговоров с США по гарантиям безопасности.

#Сергей лавров #украина #США
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