Президент Ирана может прибыть в Россию в начале 2022 года

В начале следующего года в России могут состояться переговоры президентов России Владимира Путина и Ирана Ибрахима Раиси. О возможном визите после встречи с Премьером Греции Кириакосом Мицотакисом рассказал глава российского государства.

«Говорили по иранской проблеме, я рассчитываю, что мое приглашение будет принято Президентом Ирана и в начале следующего года он сможет посетить Россию с визитом», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.