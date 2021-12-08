news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 декабря 2021  23:40

Президент Ирана может прибыть в Россию в начале 2022 года

news_top_970_100

В начале следующего года в России могут состояться переговоры президентов России Владимира Путина и Ирана Ибрахима Раиси. О возможном визите после встречи с Премьером Греции Кириакосом Мицотакисом рассказал глава российского государства.

«Говорили по иранской проблеме, я рассчитываю, что мое приглашение будет принято Президентом Ирана и в начале следующего года он сможет посетить Россию с визитом», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

#иран #Владимир Путин #переговоры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное