Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море

Движение судов по коридору безопасности в черном море приостановлено до выяснения обстоятельств вокруг теракта в Севастополе. Об этом сообщает Минобороны России.

«В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», – отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, что в субботу Москва приостановила участие в зерновой сделке, так как больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, транспортирующих продовольствие.

Как отметил сегодня постпред России при ООН Василий Небензя, теракт со стороны Украины поставил крест на зерновом соглашении.