Небензя: Терактом в Севастополе Украина поставила крест на зерновой сделке

Теракт, произошедший в Севастополе, грубо нарушил стамбульские договоренности, фактически перечеркнув их и зерновую сделку с Украиной. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Для всех теперь очевидно, что украинской стороной черноморский гуманитарный коридор используется в военно-диверсионных целях. В связи с этими действиями Киева российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в черноморской инициативе», — подчеркнул он.

Небензя отметил, что случай в Севастополе может быть не единичным, поэтому, учитывая риски, Россия приостановила действие зернового соглашения.

«Принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают. В то же время, учитывая факторы злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — заключил он.

29 октября стоящие в севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. В Минобороны заявили о теракте с применением летательных и надводных беспилотных аппаратов и сообщили, что в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным ведомства, в нападении участвовали девять летательных и семь автономных морских беспилотных аппаратов.