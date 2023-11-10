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Россия прекратила работу над заявлением СБ ООН по «Северным потокам»
Россия прекратила работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на «Северных потоках». О причинах рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.
Ведомство отметило, что работа была свернута из-за протестов западников против вмешательств в расследования, проводимые ФРГ, Данией и Швецией. Это доказало, что данные страны рассчитывают избежать серьезного расследования.
«Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами», — цитирует МИД РИА Новости.
Несмотря на прекращение работы над заявлением, Россия продолжит привлекать внимание к случившемуся в сентябре 2022 года.
Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что Запад пытается обвинить РФ в подрыве собственных газопроводов, чтобы прикрыть истинных виновников теракта.
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