Россия предложит включить новые объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Россия готовится предложить новые объекты для включения во Всемирный список ЮНЕСКО. Как рассказал ответственный секретарь российской комиссии Григорий Орджоникизде, в предварительном списке находятся около 25 памятников культуры и природы по всей стране, в том числе астрономические обсерватории в Казани.

Кроме того, в списке находятся якутский национальный парк «Каталык», воронежский музей «Дивногор», тувинская «Долина царей», перечислил он в беседе с РИА Новости.

«Российскими профильными ведомствами, прежде всего Минкультуры и Минприроды, ведется кропотливая работа по подготовке новых номинаций в список всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Орджоникидзе.

О том, что обсерватории Казанского федерального университета в ближайшее время будут номинированы на включение в список Всемирного наследия, ранее сообщал «Татар-информ».