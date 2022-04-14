Обсерватории КФУ выбраны из трех объектов от России для ближайшего номинирования в ЮНЕСКО

Обсерватории КФУ (загородная обсерватория имени Энгельгардта и обсерватория во дворе главного здания вуза) получили положительное техническое заключение по номинационному досье на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО от штаб-квартиры организации в Париже и приоритет очередности выдвижения на сессию-рассмотрение ЮНЕСКО среди трех заявок от России. Об этом «Татар-информ» рассказал директор Института международных отношений Рамиль Хайрутдинов.

В письме на имя министра культуры Татарстана от директора Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазара Элунду Ассомо отмечается, что номинация «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» (то есть пакет документов) получила статус «полной», а это значит ­– готова для рассмотрения включения объекта в список Всемирного наследия.

«Важно напомнить о том, что технически “полная” номинация не означает, что рассматриваемый объект будет считаться имеющим выдающуюся универсальную ценность и обязательно будет включен в список Всемирного наследия», – в том же письме акцентировал Лазар Элунду Ассомо.

В этом году, стоит отметить, от России самостоятельно были номинированы в перечень объектов ЮНЕСКО сразу три достойных кандидата. Помимо астрономических обсерваторий КФУ это Спасо-Преображенский собор (1152-1157) и городской вал Переславля-Залесского (Ярославская область), а также городище Танаис (античное торговое поселение первой четверти III века до н. э. – середины V века н. э. на правом берегу реки Мертвый Донец в Ростовской области).

По Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, ежегодно Комитет ЮНЕСКО может «рассматривать только одну полную номинацию от каждого государства-стороны Конвенции». В своем письме Лазар Элунду Ассомо попросил Россию определиться, какой же из трех объектов страна будет номинировать на 46-й сессии Комитета в 2023 году. Министерство культуры России и Комиссия по делам ЮНЕСКО выдвинули на рассмотрение 2023 году внесение в перечень ЮНЕСКО астрономических обсерваторий Казанского университета.

«Ответное письмо из Парижа замечательное. Наши документы устроили Комитет ЮНЕСКО. Нас более чем устраивает 2023 год: здесь нет никакой ошибки, никакого опоздания, мы итак идем с огромным опережением всех возможных, условно говоря, графиков. Мы все делаем вовремя. Именно Россия как страна-участница Конвенции ЮНЕСКО определяет, в каком порядке и когда какой памятник номинировать. Россия нашла для нас наиболее удобный и приемлемый вариант, так как мы успеваем и подготовиться, и проговорить это с членами Комитета, участниками, достаточно широко за это время презентовать наши объекты и в Париже, и в мире, и по России. Так что у нас замечательный шанс на будущий год эту номинацию выиграть!» – резюмировал Рамиль Хайрутдинов.

В конце января «Татар-информ» рассказывал о доставке в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже номинационного досье астрономических обсерваторий КФУ.

Кафедра астрономии Казанского университета, к слову, – старейшая в России. Она была основана даже раньше, чем аналогичные кафедры в Санкт-Петербургском и Московском университетах. При кафедре сразу же после ее организации возникла астрономическая обсерватория, снабженная первоклассным оборудованием. К концу XIX века наблюдать небо в городской черте стало проблематично, и в 1899 году началось строительство загородной обсерватории. Она начала работать в 1901 году, а оснастили ее благодаря переданному в дар Василием Энгельгардтом оборудованию. Обсерватория носит его имя, а сам даритель захоронен вместе с другом, ректором Казанского университета Дмитрием Дубяго, в склепе на ее территории. Часовня над склепом при этом является одной из точек-ориентиров, по которой ученые выверяют координаты и настраивают приборы.

Россия стала государством-правопреемником СССР в ЮНЕСКО с декабря 1991 года. За все время после ратификации Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия Россия лишь однажды получала финансирование Фонда Всемирного наследия – для нужд природного наследия. 30 тыс. долларов были выделены в 1999 году на проведение обучающего семинара на Байкале. С 1978 по 2001 год Фонд Всемирного наследия поддержал более 1300 проектов на общую сумму 26 млн 400 тыс. долларов, в основном помогая Конго, Танзании, Египту, Непалу, Турции, Китаю, Болгарии, Бразилии и Эквадору.

Программа «Астрономия и всемирное наследие» была запущена ЮНЕСКО еще в 2009 году. И в мире сейчас уже несколько астрообъектов, внесенных в перечень Всемирного культурного наследия.