Россия предложила странам-участницам ШОС обсудить ситуацию с коронавирусом 9 декабря

Правительство РФ выступило с инициативой организовать встречу руководителей санитарно-эпидемиологических служб стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 9 декабря, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

В ходе обсуждения необходимо продолжить реализацию Комплексного плана совместных мер по противодействию угрозам эпидемий, отметили в российском правительстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что после вступления Ирана в ШОС, а также предоставления статуса диалогового партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии потенциал организации значительно возрастет.

«Вместе мы обеспечим устойчивый и сбалансированный рост наших экономик, продолжим совместно работать на благо народов наших государств», — подчеркнул Председатель Правительства России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укрепления взаимодействия ШОС и ОДКБ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».