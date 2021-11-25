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Ру Тат
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Политика
25 ноября 2021  17:52

Россия предложила странам-участницам ШОС обсудить ситуацию с коронавирусом 9 декабря

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Правительство РФ выступило с инициативой организовать встречу руководителей санитарно-эпидемиологических служб стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 9 декабря, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

В ходе обсуждения необходимо продолжить реализацию Комплексного плана совместных мер по противодействию угрозам эпидемий, отметили в российском правительстве. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что после вступления Ирана в ШОС, а также предоставления статуса диалогового партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии потенциал организации значительно возрастет. 

«Вместе мы обеспечим устойчивый и сбалансированный рост наших экономик, продолжим совместно работать на благо народов наших государств», — подчеркнул Председатель Правительства России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укрепления взаимодействия ШОС и ОДКБ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Россия #Владимир Путин #Коронавирус #ОДКБ #ШОС #михаил мишустин
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