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Ру Тат
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Официальная хроника
18 ноября 2021  17:20

Путин призвал к укреплению взаимодействия в ШОС и ОДКБ

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Необходимо уделить особое внимание работе России с союзниками в ОДКБ. Особенно важно это с учетом существующих угроз и рисков, подчеркнул на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ОДКБ вносит значительный вклад в сохранение стабильности на евразийском пространстве, поэтому необходимо «стремиться к тому, чтобы взаимодействие в рамках ОДКБ постоянно укреплялось и на практике служило надежной защитой национальных интересов, суверенитета и независимости государств-участников».

#владимир путин #ОДКБ
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