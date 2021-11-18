Путин призвал к укреплению взаимодействия в ШОС и ОДКБ

Необходимо уделить особое внимание работе России с союзниками в ОДКБ. Особенно важно это с учетом существующих угроз и рисков, подчеркнул на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ОДКБ вносит значительный вклад в сохранение стабильности на евразийском пространстве, поэтому необходимо «стремиться к тому, чтобы взаимодействие в рамках ОДКБ постоянно укреплялось и на практике служило надежной защитой национальных интересов, суверенитета и независимости государств-участников».