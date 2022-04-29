Россия предложила Индии перевести часть торговых расчетов в рупии и рубли

Россия предложила Индии оплачивать нефть в долларах или евро, а все остальные расчеты перевести в рубли и рупии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Последнее предложение Москвы предполагает оплату Индией импорта нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием <...> рупии и рубля», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. По данным Bloomberg, Индия намерена продолжать двустороннее сотрудничество в торговле с Россией, несмотря на попытки западных государств разорвать все отношения с Москвой. Это связано с зависимостью страны от поставок российского вооружения.

В апреле издание Economic Times написало о том, что индийские нефтяные компании хотят приобрести большое количество топлива из РФ, изменив стратегию закупок с тендеров на переговоры. Однако из-за высокой стоимости перевозок поставки из России составляют лишь малую часть от общего объема импорта сырья в Индию.

Санкции против России были ужесточены после сообщения Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Европейский Союз намерен постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля. Однако некоторые европейские страны все еще зависят от энергоресурсов из России, поэтому крайний срок отказа от поставок в ЕС устанавливать не торопятся.