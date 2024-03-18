Россия потребовала от ФРГ признать геноцидом блокаду Ленинграда

Блокада Ленинграда и другие преступления Третьего рейха должны быть официально признаны актами геноцида народов Советского Союза. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, направленный властям ФРГ, сообщает ТАСС.

«Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом, — говорится в ноте. — Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны».

Также в документе российская сторона призвала распространить гуманитарные выплаты ФРГ на ныне здравствующих жителей блокадного Ленинграда. Пока ее получают только блокадники еврейской национальности.