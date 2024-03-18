Россия направила ноту ФРГ из-за отказа в выплатах жителям блокадного Ленинграда

Россия продолжит отстаивать права жертв нацистских преступлений и требовать выплат для жителей блокадного Ленинграда. По ее мнению, отсылки Берлина на выплату репараций по итогам Второй мировой войны неприемлемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ноту посольства России в Германии.

В дипмиссии напомнили, что гуманитарные выплаты ФРГ распространены только на блокадников еврейской национальности, однако не касаются всех остальных. Это можно считать дискриминацией по этническому признаку.

«На этом фоне циничными выглядят действия германской стороны, которая в соответствии с федеральным законом Федеративной Республики Германия о государственном обеспечении военных жертв Второй мировой войны от 1 октября 1950 года десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима, в том числе легионерам испанской „Голубой дивизии“, принимавшим непосредственное участие в блокаде Ленинграда», — подчеркнуто в ноте.

В министерстве полагают, что такой подход ставит под вопрос искренность заявлений Германии об исторической ответственности страны за преступления нацистского режима на территории СССР.

«Российская сторона продолжит твердо отстаивать права жертв нацистских преступлений и ожидает предметную реакцию германской Стороны», — подчеркнули в дипмиссии.