Россия пополнила черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

В ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Уточняется, что под рестрикции попали граждане Европейского союза, которые принимают участие в оказании помощи Украине, причастные к преследованиям против россиян и замешанные в конфискации активов РФ.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — отмечается в тексте заявления.

Также в список включены представители силовых ведомств ЕС, Совета Европы, заксобрания ЕС, члены ОБСЕ и ПАСЕ, представители бизнеса и другие.

В заключение в российском ведомстве вновь подчеркнули бесплодность попыток надавить на Россию с помощью ввода односторонних санкций, которые незаконны и подрывают основы СБ ООН.

Напомним, что сегодня Евросоюз ввел 13-й пакет антироссийских санкций. Они коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ.