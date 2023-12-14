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Общество 14 декабря 2023 13:17

Россия планирует развернуть полевой госпиталь в Газе

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Российская сторона планирует развернуть в Газе полевой госпиталь для помощи палестинцам, пострадавшим в конфликте с Израилем. Об это во время прямой линии рассказал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Когда я был в Эмиратах, выяснилось, что эмиратская сторона создала на территории Газы, недалеко от пункта пропуска "Рафах" и египетской границы госпиталь полевой. Мы поговорили о том, что было бы возможным, чтобы и Россия тоже там открыла госпиталь свой», – прокомментировал Президент.

Путин также отметил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля. Египетский президент уже поддержал инициативу, однако премьер-министр израильской стороны Биньямин Нетаньяху считает это не безопасным для России.

«Это не значит, что мы прекратим эти усилия, если на сегодняшний день это не безопасно, если израильская сторона это не поддерживает. У нас с израильтянами есть договоренности о том, что, и они нас попросили об этом, чтобы мы увеличили количество поставок оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно», – добавил Владимир Путин.

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