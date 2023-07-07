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Россия планирует поставить на внешние рынки до 55 млн тонн зерновых
С учетом плана на урожай и остатков урожая Россия планирует поставить на внешние рынки до 55 млн тонн зерновых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления» в рамках Всероссийского дня поля в МВЦ «Казань Экспо».
«Внутренняя потребность в зерне у нас стабильная, экспортный потенциал может быть увеличен. Главной позицией по экспорту остаются зерновые. В структуре экспорта они сейчас занимают около 87%», — сказал глава Минсельхоза.
По словам Патрушева, в дружественные страны направляется 96% зерновых. «Это наш существенный вклад в мировую продовольственную безопасность. Мы поставляем наше зерно тем, кто действительно в нем нуждается», — подчеркнул он.
В прошлом году, несмотря на санкции недружественных стран, экспорт продукции АПК составил 41,6 млрд долларов. В этом году сохраняется положительная динамика, добавил министр.
Он уточнил, что поставки российской продукции осуществляются более чем в 150 стран. «Планомерно переориентируемся на поставки в дружественные страны», — заключил Патрушев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсельхоз России сохранил прогноз по урожаю зерна на этот год в 123 млн тонн, но допустил корректировку в сторону повышения.
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