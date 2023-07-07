Минсельхоз России сохранил прогноз по урожаю зерна в 123 млн тонн

Минсельхоз России сохранил прогноз по урожаю зерна на этот год, но допустил корректировку в сторону повышения. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском дне поля в МВЦ «Казань Экспо».

«Если говорить про конкретные цифры, то пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства — в 123 млн тонн. Из них 78 млн тонн должно быть пшеницы. Возможно, нам через какое-то время представится возможность скорректировать урожай в сторону повышения», — сказал федеральный министр.

Патрушев отметил, что уборка урожая в России идет штатно и планово, уже собрано около 6 млн тонн зерна. «Скоро выйдем на объемы по 1 млн тонн в сутки, может, даже больше», — подчеркнул он.

В целом, по словам министра, посевная тоже прошла штатно, необходимыми материально-техническими ресурсами аграрии были обеспечены. «Надеюсь, что урожай будет достойным. Главное, чтобы нас не подвела погода», — заключил он.