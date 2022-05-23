Россия отозвала заявку на проведение в Москве международной выставки «Экспо-2030»

Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030», так как на фоне антироссийских санкций не может рассчитывать на справедливую конкуренцию с четырьмя другими претендентами. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

«Вынуждены констатировать, что очередной жертвой развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества оказалось международное выставочное движение, – заявила в ведомстве. – В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок».

В МИД подчеркнули, что российская столица в нынешних условиях не сможет получить «справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала».

Уведомление в установленном порядке было передано сегодня в Международное бюро выставок.

«Надеемся, что в будущем создадутся необходимые условия для российского участия в равноправной конкурентной борьбе за право принять у себя „Экспо“», — заключили в дипмиссии.

В январе этого года Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва будет соревноваться с Римом за право проведения международной выставки «Экспо» в 2030 году. Однако страны Запада и Соединенные Штаты начали ужесточать антироссийские санкции и пытаться всячески изолировать Россию после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля.