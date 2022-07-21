Россия открыла воздушное пространство для пролетов Boeing 737 MAX из дружественных стран

Отменен запрет на пролеты Boeing 737 MAX через воздушное пространство России. Однако решение действует только для судов, принадлежащих авиакомпаниям из дружественных государств, сообщают «Известия» со ссылкой на NOTAM.

В соцсетях уточняют, что первым такой возможностью воспользуется борт авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Тбилиси.

Напомним, что в апреле этого года Правительство ввело временные правила лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран. Ряд государств попали в этот список после введения односторонних санкций и совершения недружественных действий после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.