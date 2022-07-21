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Ру Тат
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Транспорт
21 июля 2022  00:20

Россия открыла воздушное пространство для пролетов Boeing 737 MAX из дружественных стран

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Отменен запрет на пролеты Boeing 737 MAX через воздушное пространство России. Однако решение действует только для судов, принадлежащих авиакомпаниям из дружественных государств, сообщают «Известия» со ссылкой на NOTAM.

В соцсетях уточняют, что первым такой возможностью воспользуется борт авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Тбилиси.

Напомним, что в апреле этого года Правительство ввело временные правила лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран. Ряд государств попали в этот список после введения односторонних санкций и совершения недружественных действий после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

#Boeing #санкции
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