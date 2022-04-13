Правительство ввело временные ограничения на лизинг самолетов из недружественных стран

Правительство России вводит временные правила лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета.

В частности, новые ограничения касаются расчетов с компанией-лизингодателем. Если компания имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, то платежи в рублях перечисляются на счет в российском банке.

В случае, если организация работает с партнерами из РФ через структурное подразделение в государстве, которое не присоединилось к санкциям, то оплата может проходить в национальной валюте страны, где такое структурное подразделение зарегистрировано.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкционные ограничения против России. В частности, это привело к проблемам с лизингом самолетов.