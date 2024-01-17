Россия остается второй сильнейшей военной державой в мире по версии Global Firepower

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Вооруженные силы РФ остаются второй по военной мощи армией в мире, уступив лишь Соединенным Штатам. Рейтинг сформировал портал Global Firepower (GFP).

Так, оценочный индекс России составил 0,0702, Штатов — 0,0699. Также в пятерку стран вошли Китай (индекс — 0,0706), Индия (0,1023) и Республика Корея (0,1416).Украина расположилась на 18-й строчке.

Всего рейтинг состоит из 145 стран. При оценке эксперты учитывают множество факторов, начиная от территориального, логистического, заканчивая количеством военных подразделений (людей и техники), объемом природных ресурсов и финансов.

На расширенном заседании коллегии Минобороны, которая прошла 19 декабря 2023 года, Президент РФ Владимир Путин заявил, что за год снабжение российских войск ощутимо улучшилось и эта важнейшая работа будет продолжена.