Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: В 2024 году закупки вооружений для армии РФ значительно увеличат
За год снабжение российских войск ощутимо улучшилось и эта важнейшая работа будет продолжена, заявил Президент РФ Владимир Путин. На расширенном заседании коллегии Минобороны глава государства отметил, что в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Трансляцию провели в телеграм-канале пресс-службы Кремля.
«Предстоит продолжить создавать задел на будущее для армии и флота. В том числе разрабатывать, выпускать в серийное производство перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», – сказал российский лидер.
Путин сообщил, что, благодаря активной работе оборонно-промышленного комплекса поставки бронетанковой техники в ВС РФ в этом году выросли в три раза. По словам Президента, предстоит также увеличить выпуск современных беспилотников и высокоточных снарядов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»