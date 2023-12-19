Путин: В 2024 году закупки вооружений для армии РФ значительно увеличат

За год снабжение российских войск ощутимо улучшилось и эта важнейшая работа будет продолжена, заявил Президент РФ Владимир Путин. На расширенном заседании коллегии Минобороны глава государства отметил, что в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Трансляцию провели в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

«Предстоит продолжить создавать задел на будущее для армии и флота. В том числе разрабатывать, выпускать в серийное производство перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», – сказал российский лидер.

Путин сообщил, что, благодаря активной работе оборонно-промышленного комплекса поставки бронетанковой техники в ВС РФ в этом году выросли в три раза. По словам Президента, предстоит также увеличить выпуск современных беспилотников и высокоточных снарядов.