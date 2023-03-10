Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»

Вскоре Россия опубликует и распространит среди членов Совбеза ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на «Северном потоке», заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Это позволит не умалчивать важную информацию, считает он.

Речь идет о письмах, которые направляют Москве в ответ на просьбу допустить ее к расследованию, пояснил политик. Он напомнил, что сейчас к делу, которое ведут Дания, Швеция и ФРГ, Россию не допускают, отказывая ей в доступе к какой-либо информации. При этом инцидент непосредственно затрагивает интересы российской стороны.

По словам Полянского, Москве направляют письма с посылом: «мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело». «Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности», – пообещал он (цитата по РИА Новости).

Западные страны не желают работать с проектом российской резолюции, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», так как считают такое расследование ненужным, добавил он.

Напомним, в последнее время зарубежные СМИ начали распространять информацию, что якобы в подрыве газопровода виноват некий украинский бизнесмен – в Кремле этому не поверили.