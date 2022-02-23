Россия ограничит ввоз и использование вредных парниковых газов

Россия ограничит ввоз и использование гидрофторуглеродов (парниковых газов, негативно влияющих на экологию). Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram.



Гидрофторуглероды чаще всего используются в производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей и ингаляторов.

Под государственным контролем будут находится такие вещества, как дифторметан, декафторпентан, трифторметан, фторметан и гексафторпропан.

К 2036 году в России объем ввоза и использования этих газов в промышленности планируется сократить на 7,7 млн. тонн. Таким образом их потребление за ближайшие 14 лет сократится на 85%:

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в 2020 году Россия попала в десятку стран по выбросам углекислого газа – CO 2 – в мегатоннах по данным British Petroleum.

Возглавляет рейтинг Китай, на долю которого приходится 30,7% выбросов. Россия занимает пятую строчку (после США, Европейского союза и Индии), на ее долю приходится 4,6% выбросов.

Напомним, Европейская система ETS с 2005 года устанавливила максимальный ежегодный объем выбросов, который делится между секторами экономики. Лимит на эмиссию постоянно снижается.

Так, c 2013 по 2020 год он ежегодно уменьшался на 1,75%, а с 2020 по 2030 год будет сокращаться на 2,2%.