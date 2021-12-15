«Эта гадость влияет на климат»: предприятиям Татарстана на борьбу с CO2 дали четыре года

Что стоит ждать предпринимателям в Татарстане от введения трансграничного углеродного налога? Как каждый из жителей может внести свой вклад в снижение выбросов парниковых газов? Как чувствуют себя предприниматели в период коронакризиса? Эти темы обсудили сегодня участники бизнес-завтрака, организованного Торгово-промышленной палатой РТ в Казани.

Модная тема – «зеленая экономика» – стала предметом обсуждения на встрече с предпринимателями

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Россия попала в десятку стран по выбросам CO 2

Модная тема – «зеленая экономика» – стала предметом обсуждения на встрече с предпринимателями. Миссию просвещения взял на себя глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

Компании стали уделять внимание нефинансовым, экологическим рискам, ведь от этого зависят их рейтинги и привлечение инвестиций. В то же время экологическое законодательство во всем мире ужесточается. Капитал стал перетекать из «загрязняющих секторов» в экологически чистые. Да и сами потребители все больше выбирают экологичные товары и упаковку. Очевидна трансформация модели потребления от «линейной» к «циркулярной», которая предполагает не только выпуск товара, но и его утилизацию за счет дальнейшего использования.

«Тема экологии молодежь интересует меньше всего, а когда люди в возрасте, они понимают, что качество воды, воздуха и питания зависит от экологии», – считает докладчик.

Яруллин отметил, что качество воздуха в Казани сейчас «не очень», а вода – «божий подарок», к которому нужно бережно относиться. По его мнению, анализ воды в республике пока проводится не в полном объеме. Есть некоторые нарекания и по работе очистных сооружений. В своем выступлении эксперт не оставил без внимания тему глобального потепления и парниковых газов.

«Уже все согласились с тем, что парниковые газы – это гадость, которая влияет на уровень потепления климата», – заметил Яруллин.

Интересно, что Россия попала в десятку стран по выбросам углекислого газа – CO 2 – в мегатоннах за год, по данным British Petroleum. Возглавляет рейтинг по итогам прошлого года Китай, на долю которого приходится 30,7% выбросов. Наша страна занимает пятую строчку (после США, Европейского союза и Индии), на ее долю приходится 4,6% выбросов.

Миссию просвещения взял на себя глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Китай выбрасывает 9 млрд тонн в год, Россия – 1,5 млрд, США – около 4,5 млрд. Но все эти цифры очень относительны. Все зависит от того, как ведется учет», – отметил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

По словам эксперта, на федеральном и международном уровне наблюдается очевидный тренд на переход компаний к углеродной нейтральности. В последнее время Евросоюз вынуждает обратить особое внимание на данный тренд компаниям-экспортерам.

«У нас есть такие возможности в энергетике. В Набережных Челнах одна фирма на пешеходных переходах в огромном количестве поставила солнечные батареи, которые освещают дороги в вечернее время. На трассе между Набережными Челнами и Нижнекамском они тоже это сделали, они сотни людей спасли таким образом», – привел пример спикер.

Выбросы парниковых газов государство взяло на контроль

В своем докладе Рафинат Яруллин заострил внимание на некоторых предпосылках к вводу трансграничного углеродного налога. Европейская система ETS с 2005 года устанавливает максимальный ежегодный объем выбросов, который делится между секторами экономики. Лимит на эмиссию постоянно снижается. Так, c 2013 по 2020 год он ежегодно уменьшался на 1,75%, а с 2020 по 2030 год будет сокращаться на 2,2%.

Темпы сокращения эмиссии с 2030 по 2050 год пока не определены. На этот год лимит составляет 1,5 млрд тонн CO 2 -эквивалента. За выбросы сверх нормы компании штрафуют. При производстве стали, алюминия, удобрений, цемента предприятия выбрасывают огромное количество углекислого газа. Это новшество их коснется в первую очередь.

«95% мирового водорода производится с помощью процесса паровой конверсии метана. На каждую тонну получаемого водорода в атмосферу выбрасывается 9,3 тонны углекислого газа. В Татарстане делается качественный бензин и дизельное топливо. Все это достигается за счет нефтепереработки и за счет водорода. Татарстан производит 400 тыс. тонн водорода», – отметил докладчик.

Компании стали уделять внимание нефинансовым, экологическим рискам, ведь от этого зависят их рейтинги и привлечение инвестиций Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На каждую тонну получаемого этилена в атмосферу выбрасывается две тонны углекислого газа. Республика также занимается производством этилена, и вопросы экологии в нашем регионе находятся в зоне особого контроля.

«У нас есть группа, которая работает в Министерстве экологии РТ. В ее состав входят представители разных предприятий. В регионе вырабатываются конкретные шаги», – сказал Яруллин.

Оказывается, каждый житель республики может внести свой посильный вклад в сокращение CO 2 . Это поддержание умеренной температуры в домах, езда в авто на пониженных скоростях или вообще отказ от автотранспорта, а также озеленение территорий. Для улучшения экологии в 2012 году в Сабинском районе Татарстана был создан первый в России и крупнейший в Европе Лесной селекционно-семеноводческий центр. Вопросами сохранения экологии татарстанцы занимаются уже со школьной парты. Школьники выращивают саженцы триплоидной осины, которая в три-четыре раза больше других деревьев потребляет углекислый газ.

Участник бизнес-завтрака напоследок проинформировал, что в 2021 году в нашей стране появился федеральный закон, касающийся регулирования выбросов парниковых газов. Он определяет основы правового регулирования отношений в сфере хозяйственной и другой деятельности, которая сопровождается выбросами парниковых газов. Закон вступает в силу 30 декабря 2021 года.

Нужно ли организациям вести учет парниковых газов и отчитываться об их выбросах? Закон определят, что организации нужно предоставлять такую отчетность с 1 января 2023 года, если ее деятельность сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 и более тыс. тонн углекислого газа в год. Если выбросы парниковых газов составляют 50 и более тыс. тонн в год, то нужно будет отчитываться с 1 января 2025 года. В целом у Татарстана есть четыре года для подготовки к декарбонизации продукции, заключил Яруллин.

По информации Марии Суховой, статистика говорит о росте количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татарстан перевыполнил задачу нацпроекта по количеству занятых в МСП

Обсудили на встрече и самочувствие предпринимателей в условиях продолжающегося коронакризиса.

По информации начальника Управления развития предпринимательства Минэкономики РТ Марии Суховой, статистика говорит о росте количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане – по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 3,3%.

«В настоящее время сектор малого и среднего предпринимательства формирует свыше 159 тыс. субъектов, в том числе 70 тыс. юридических лиц, 88 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 3,3% выше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 3,8% выше по сравнению с началом текущего года», – сказала она.

В пресс-службе Минэкономики РТ пояснили, этот рост во времена коронавирусной пандемии произошел благодаря тому, что «руководство республики прикладывает усилия для повышения деловой активности в регионе».

«Несмотря на пандемию, кто-то закрывается, а кто-то открывается. Бизнес – достаточно подвижная субстанция. Сейчас есть такая тенденция, что многие уходят из предпринимательства, из ИП, если у них нет наемных работников. Они переходят в самозанятых», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Россия попала в десятку стран по выбросам углекислого газа Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Наибольшее количество предпринимателей занято в сфере торговли – 36,8% от общего числа, в строительстве работают 10,5% бизнесменов, в области транспортировки и хранения – 10,2%, промышленности – 6,7%, сельском хозяйстве – 2,9%, общепите – 2,5%.

В этом году в республике выросло и количество тех, кто решил начать свой бизнес: зарегистрировали свой бизнес 28,6 тыс. предпринимателей, в 2020 году эта цифра составляла 24,5 тыс.

Суховая также отметила, что один из основных показателей экономического развития – численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, с учетом самозанятых. В этом году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» перед регионом стояла задача увеличить численность людей, работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства, до 697 тыс. человек. Однако на сегодняшний день в сфере МСП региона занято уже 759 тыс. человек.

«Целевой показатель на год нацпроекта в республике перевыполнен. К 2030 году этот показатель для нашего региона составляет 762 тыс. человек. Уже сейчас мы приблизились к этому показателю, но говорить об этом еще рано, поскольку в последующие годы возможны новые экономические кризисы», – отметили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Владимир Суворов хотел бы, чтобы Минэкономики РТ в дальнейшем уделяло еще больше внимания предприятиям, работающим с незащищенной частью населения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

За год число самозанятых в регионе выросло на 66%

Количество самозанятых в республике превысило составляет 166 тыс. человек – это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. На сегодня самозанятые сформировали свыше 28 млн чеков, их доход составил 1,2 млрд рублей. В основном самозанятые работают в строительстве, сферах перевозки пассажиров и грузов, маркетинга и рекламы, сами производят продукцию, сдают квартиры, занимаются репетиторством. «Самозанятые дали очень резкий толчок», – подчеркнула Суховая.

Число самозанятых в республике на конец прошлого года составляло 101 тыс. человек, уточнили в пресс-службе Минэкономики РТ. Пополнение рядов самозанятых в министерстве объясняют «простотой налогового режима и стимулирующими мерами». Кроме того, был отменен единый налог на вмененный доход, и многие индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, перешли на другой налоговый режим.

Интересно, что в числе участников бизнес-завтрака оказался предприниматель, который считает, что Минэкономики РТ уделяет недостаточно внимания представителям социального бизнеса.

«Мы в бизнесе уже 30 лет, и ни разу Министерство экономики РТ не занималось социальной сферой. Татарстан был одним из первых, где эта сфера благодаря руководству республики стала развиваться, но мы даже не попадаем в вашу статистику», – сказал директор ООО «Реабилитация инвалидов» Владимир Суворов.

Как выяснилось, спикер знает о мерах поддержки социального предпринимательства и уже получил грант. Но он бы хотел, чтобы Минэкономики РТ в дальнейшем уделяло еще больше внимания предприятиям, работающим с незащищенной частью населения.

В 2021 году Торгово-промышленная палата РТ провела 11 бизнес-завтраков. В них приняли участие свыше 700 предпринимателей, десятки экспертов, представители министерств и ведомств республики, институтов поддержки бизнеса. Они обсудили актуальные вопросы для бизнеса и наболевшие темы, попытались сообща найти пути их решения.