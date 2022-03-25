Россия ограничила движение средств в недружественные страны

Россия ввела ограничение на движение средств в недружественные страны. Эта мера стала зеркальным ответом на заморозку российских резервов за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ.

Как уточнил Центробанк, ранее Россия уже запретила продажу ценных бумаг иностранным инвесторам и вывод средств из финансовой системы страны.

«Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правкомиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Ранее Правительство РФ опубликовало список недружественных государств и территорий, куда вошли страны, поддерживающие санкции против России. Их ужесточение началось после того, как Президент страны Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.