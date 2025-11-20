Россия лидирует в Европе по доле семей с четырьмя детьми – демограф

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Россия занимает первое место в Европе по доле семей с четырьмя детьми. Об этом «Татар-информу» сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при Президенте РФ Андрей Коротаев.

«В России доля семей с тремя детьми выше, чем в большинстве европейских стран, а по доле семей с четырьмя детьми наша страна занимает первое место в Европе. Иными словами, ситуация с многодетными семьями у нас по европейским меркам благополучная. Проседает РФ только по доле семей с двумя детьми по европейским меркам», – сказал Коротаев.

Ранее демограф сообщал, что, по самым оптимистичным прогнозам, население России к 2065 году составит 160 млн человек.