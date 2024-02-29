Россия направит 120 млрд рублей на субсидии компаниям за НИОКР и промипотеку

Россия за шесть лет направит дополнительно 120 млрд рублей на субсидии компаниям для проведения НИОКРов, а также на расширение промышленной ипотеки, заявил Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

По словам главы государства, за счет этой программы получится дополнительно построить и модернизировать еще более 10 млн квадратных метров производственных площадей.

Президент отметил, что сегодня в России ежегодно строится около 4 млн квадратных метров производственных площадей.

«Это весомый показатель обновления нашего индустриального потенциала», — сказал Владимир Путин.