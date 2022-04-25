Россия потребовала от США прекратить поставлять оружие Украине

Российская сторона направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Дипломат напомнил, что американское Правительство собирается поставить Украине оружие на 800 млн долларов, что не способствует мирному урегулированию конфликта.

«Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», – сказал он.

Антонов обратил внимание, что США «пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».

«Задача – не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен», – подчеркнул посол.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России и оказывать Киеву помощь в поставках вооружения.