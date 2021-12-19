Россия может безвозмездно передать «Спутник V» странам Африки

Россия может направить в страны Африки вакцину «Спутник V» на безвозмездной основе. Напомним, сейчас в ЮАР бушует эпидемия штамма Covid-19 «омикрон», который вытеснил «дельту». Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия „омикрона“», — отметил он.

Ранее фонд подтвердил, что вакцина центра им. Н. Ф. Гамалеи эффективна против нового штамма.

Напомним, 9 декабря Президент России Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоза договорились об отправке в республику группы российских медиков и вирусологов. Также в страну были направлены санитарно-эпидемиологическая лаборатория и медоборудование.