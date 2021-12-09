Путин и Рамафоза обсудили отправку российских врачей в ЮАР для борьбы с «омикроном»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой. Главной темой обсуждения стало взаимодействие стран в непростой ситуации со штаммом «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, главы государств договорились об отправке в ЮАР группы российских медиков и ученых, которые помогут в борьбе с новым вариантом вируса. Также в страну будет направлена санитарно-эпидемиологическая лаборатория и медоборудование.

«Сирил Рамафоза выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении», — говорится в сообщении.