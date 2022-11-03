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Ру Тат
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Политика
3 ноября 2022  14:20

Пушилин сообщил о предстоящем обмене пленными с Украиной

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Сегодня Россия и Украина планируют провести очередной обмен пленными. На этот раз обе стороны вернут себе по 107 бойцов, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников», — уточнил он в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, из освобожденных 170 бойцов 65 — жители Донецкой и Луганской народных республик. «Скоро они смогут обнять своих близких», — уверен он.

#обмен пленными
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