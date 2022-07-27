СМИ: США предложили обменять Виктора Бута на Пола Уитана и Бриттни Грайнер

Президент США Джо Байден предложил обменять осужденного в штатах российского предпринимателя Виктора Бута на американских граждан, задержанных в России – Пола Уитана, осужденного за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков.

Предложение России об обмене заключенными американские власти направили в июне, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. Детали пока не уточняются, США ожидают ответ, сообщили источники телеканала.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на днях планирует провести по этой теме переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Виктора Бута в 2008 году арестовали в Таиланде, затем перевезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В 2012 году суд прсяжных приговорил его к 25 годам заключения.

Гражданин США Пол Уитан осужден в России на 16 лет строго режима в 2020 году за попытку узнать у спецслужб РФ список личного состава одного из подразделений ФСБ. Баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в Москве в феврале при попытке нелегально ввести в Россию наркотические вещества. В нале июля она признала свою вину. В США ее арест назвали «неправомерным».