Путин: Россия и США договорились о возвращении послов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан возвращаются к своей работе. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

«Что касается возвращения послов в места своей работы <…>, мы договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной», — ответил Президент РФ на вопрос журналиста.

Путин уточнил, что когда именно российский дипломат вернется в Вашингтон, а американский в Москву — это уже чисто технический вопрос.

Кроме того, Президент РФ добавил, что американский Госдепартамент и российский МИД «начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке». По его оценке, «завалов накопилось очень много».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что саммит лидеров России и США длился около трех с половиной часов без учета перерыва.