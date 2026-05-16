Экономика 16 мая 2026 14:32

Россия и Мали обсуждают строительство железной дороги

Россия и Мали обсуждают реализацию проектов в области железнодорожного транспорта, поставок урана, удобрений и навигационного оборудования. Об этом на заседании межправительственной комиссии в Казани заявил министр экономики и финансов Республики Мали Алуссени Сану.

«Помимо оговоренных сфер, Мали вовлекается в дискуссию с российской стороной по реализации железной дороги, приобретения урана, навигационных приборов, удобрений», – сообщил Сану.

Министр также напомнил, что в горнодобывающей промышленности уже реализуются два крупных проекта: строительство аффинажного завода с созданием компании «Сорома» и получение разрешения на добычу лития. Инвестиции в эти проекты достигнут 1 млрд франков КФА.

