Россия предоставила Мали 300 стипендий для студентов на 2025-2026 учебный год. Об этом на заседании Российско-Малийской межправительственной комиссии в Казани сообщил министр экономики и финансов Республики Мали, сопредседатель комиссии Алуссени Сану.

Количество стипендий, выделенных для обучения малийских студентов в рамках 2025-2026 университетского года, министр назвал значительным.

Ранее по итогам первого заседания комиссии, прошедшего в столице Мали Бамако, были начаты проекты в области энергетики, горнодобывающей промышленности и образования. В числе достигнутых результатов Сану также упомянул подписание двух договоров на покупку российской пшеницы общим объемом 50 тыс. тонн, из которых 1,5 тыс. тонн уже поставлены.