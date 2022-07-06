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Наука и образование
6 июля 2022  10:58

Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании

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Правительство РФ одобрило проект соглашения с Луганской народной республикой о взаимном признании дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что документ был согласован с МИД РФ и предварительно проработан с представителями ЛНР. От имени правительства документ подпишет Минобрнауки России.

В конце мая было одобрено аналогичное соглашение с Донецкой Народной Республикой.

 

 

#ДНР и ЛНР #образование
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