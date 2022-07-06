Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Луганской народной республикой о взаимном признании дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что документ был согласован с МИД РФ и предварительно проработан с представителями ЛНР. От имени правительства документ подпишет Минобрнауки России.

В конце мая было одобрено аналогичное соглашение с Донецкой Народной Республикой.