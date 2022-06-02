news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
2 июня 2022  01:05

Кабмин подпишет соглашение с ДНР о взаимном признании дипломов о высшем образовании

news_top_970_100

Правительство России планирует подписать с Донецкой Народной Республикой соглашение о взаимном признании дипломов, квалификаций и ученых степеней. Об этом сообщили в Кабмине. 

«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с донецкой стороной», – рассказали в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручает Минобрнауки подписать этот документ от имени Правительства России. Отмечается, что министерство уже разрабатывает аналогичный проект соглашения с ЛНР.

 

#кабмин #ДНР и ЛНР
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100