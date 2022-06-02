Кабмин подпишет соглашение с ДНР о взаимном признании дипломов о высшем образовании

Правительство России планирует подписать с Донецкой Народной Республикой соглашение о взаимном признании дипломов, квалификаций и ученых степеней. Об этом сообщили в Кабмине.

«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с донецкой стороной», – рассказали в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручает Минобрнауки подписать этот документ от имени Правительства России. Отмечается, что министерство уже разрабатывает аналогичный проект соглашения с ЛНР.