Россия и Иран завершили работу над договором о всеобъемлющем сотрудничестве

Подготовка договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном завершена, документ будет подписан в скором времени. Об этом рассказал ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он пояснил, что во время консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух государств, которые прошли 21 июня в Москве, получилось финализировать текст договора, после чего было условлено запустить внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки договора к подписанию во время одного из ближайших двусторонних контактов на высшем уровне.

«Редакционная работа над столь солидным документом, призванным повысить статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжалась без малого 2 с половиной года, и сегодня ее можно считать завершенной», — сказал Руденко.

Ранее IRNA сообщало, что новый Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о готовности Тегерана подписать договор на саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани.

В сентябре 2022 года Владимир Путин и Президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили вопрос заключения соглашения между двумя странами на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае стало известно, что обновленный договор проходит новый процесс согласования из-за поправок с иранской стороны, даты его подписания еще нет. В начале июня 2024 года директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отмечал, что работа была приостановлена из-за проблем у иранских партнеров, но решение о подписании нового договора между двумя странами никогда не утрачивало своей силы.