МИД назвал причину приостановки работы над договором о сотрудничестве с Ираном

Работа над договором о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном приостановлена из-за проблем у иранских партнеров, однако работа будет завершена. Об этом рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

Кабулов отметил, что решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между двумя странами никогда не утрачивало своей силы и не связано с трагическим крушением вертолета, на борту которого находились Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица.

«Это стратегическое решение руководства двух стран, — подчеркнул собеседник агентства. — Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа... я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания».

В сентябре 2022 года Президент РФ Владимир Путин и Президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили вопрос заключения соглашения между двумя странами на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае стало известно, что обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве проходит новый процесс согласования из-за поправок с иранской стороны, даты его подписания еще нет.