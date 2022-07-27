Россия и Иран увеличат число пассажирских авиарейсов до 35 в неделю

Россия и Иран договорились об увеличении количества пассажирских авиарейсов до 35 в неделю. О подписании соответствующего меморандума со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави сообщает ТАСС.

Он напомнил, что грузовые рейсы осуществляются странами без ограничения по числу.

«Глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации во время встречи обсудили пути расширения двусторонних связей. На этой встрече был подписан меморандум о взаимопонимании», — уточнил Разави.

Напомним, что 19 июля Иран посетил Президент России Владимир Путин. Он провел ряд встреч с руководством исламской республики, а также принял участие в трехстороннем саммите. По его итогам РФ, Иран и Турция приняли совместное заявление по ситуации в Сирии.