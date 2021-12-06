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Технологии
6 декабря 2021  22:54

Россия и Индия будут сотрудничать в области интеллектуальной собственности

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Россия и Индия будут сотрудничать в области интеллектуальной собственности. Соответствующий документ для подписания был подготовлен к визиту российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели, говорится на сайте Кремля. 

Меморандум подписали Федеральная служба по интеллектуальной собственности России и Департамент промышленной политики Министерства торговли.

Также был подготовлен ряд других документов, в том числе дорожная карта сотрудничества в области науки, технологий и инноваций между Министерством науки и высшего образования РФ и индиийским Министерством науки и технологий, соглашение между правительствами двух стран о Программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год и др.

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