Россия и Индия будут сотрудничать в области интеллектуальной собственности. Соответствующий документ для подписания был подготовлен к визиту российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели, говорится на сайте Кремля.

Меморандум подписали Федеральная служба по интеллектуальной собственности России и Департамент промышленной политики Министерства торговли.

Также был подготовлен ряд других документов, в том числе дорожная карта сотрудничества в области науки, технологий и инноваций между Министерством науки и высшего образования РФ и индиийским Министерством науки и технологий, соглашение между правительствами двух стран о Программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год и др.